Lazio Cataldi e Marusic in gruppo a Formello Sabato il test col Frosinone

(Di giovedì 1 agosto 2024) Seduta unica aper ladi Marco Baroni che si prepara alla sfida amichevole contro il, in programma3 agosto allo ‘Stirpe’. Buone notizie per il tecnico che, dopo le assenze degli ultimi giorni, ha ritrovato Daniloe Adam; entrambi hanno infatti svolto la seduta completa assieme ai compagni. Assenti invece Gustav Isaksen, fermato da un affaticamento e quindi in dubbio per la partita contro i ciociari, e Gaetano Castrovilli che sta seguendo un programma differenziato per ritrovare al più presto la condizione migliore. Discorso a parte per Mario Gila e Nuno Tavares, alle prese con recuperi più lunghi dovuti ai rispettivi infortuni. Baroni punta ad averli a disposizione il prima possibile; la speranza è che già dalla prossima settimana i due calciatori possano aggregarsi al resto della squadra.in