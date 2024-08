Judo Olimpiadi 2024 | il tabellone degli italiani oggi 1 agosto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’Arena Champ de Mars sarà teatro quest’della sesta giornata di gara delai Giochi Olimpici di Parigi, con protagoniste altre due categorie individuali, la -78 kg donne e la -100 kg uomini. L’Italia, ancora alla ricerca della prima medaglia in questa rassegna a cinque cerchi, verrà rappresentata rispettivamente da Alice Bellandi e Gennaro Pirelli. Aspettative importanti per la numero 1 al mondo della -78 kg, che punta al primo titolo della carriera in un grande evento tra le senior (tra Europei, Mondiali e) dopo un triennio da assoluta protagonista nella nuova categoria di peso. La bresciana va considerata una delle prime quattro-cinque favorite della competizione odierna, in un contesto privo di spauracchi realmente imbattibili.