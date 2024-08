Joe D’Urso un rocker sanguigno Occasione unica al festival di Partino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) PALAIA Per ilStelle, ville e meraviglie 2024 in arrivo adi Palaia stasera alle 21.40, Joe, unanimatore del grande sottobosco cantautorale americano ma molto apprezzato da personaggi come Tom Petty, Springsteen, Dylan con i quali tra l’altro ha collaborato. Ilse lo è aggiudicato grazie a un classico day-off e in esclusiva per il centro Italia. Un’per ascoltare unma capace anche di dolci ballate in puro stile americana, una sorta di Vasco Rossi a stelle e strisce.è uno dei nuovi paladini del rock a stelle e strisce, unche in pochi anni ha saputo raccogliere attorno a sé un pubblico fedele e appassionato, conquistando anche i consensi della critica mondiale.