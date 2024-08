Il caldo non si ferma | domani bollino rosso in 10 città

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 1 agosto 2024) AGI -saranno 10 leda "" per l'emergenza. Secondo l'ultimo bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, l'allerta di "livello 3", la più elevata ("con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche") riguarderà Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo. Dopoil numero delleda "" scenderà a 7 (Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo). Sempre sopra le medie stagionali le temperature, specie quelle percepite:picchi di 39 gradi a Catania e 38 a Bari e Latina; sabato picchi di 40 ancora a Catania e 38 a Frosinone e Latina.