Il binomio con i pantaloni vince in versione elegante oppure casual

(Di giovedì 1 agosto 2024) Quando il caldo si fa davvero sentire, nasce l’esigenza di trovare capi che siano allo stesso tempo freschi, eleganti e facili. E non stiamo parlando solo del solito abito di lino dalla lunghezza variabile, ma di pezzi da giocare in outfit anche molto diversi tra di loro. Sapendosi adattare alle diverse esigenze della giornata, soprattutto in città. Può sembrare un’impresa ardua, però esiste un top in grado di rispondere a questi bisogni ed è quello a fascia. Il tube top è l’alleato strategico da tirare fuori per rendere semplice ogni situazione complicata in fatto di look. E L’accoppiata top a fascia elunghi porta a un livello superiore le sue potenzialità.