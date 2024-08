E’ morto il bambino di 4 anni caduto in piscina domenica | estate funestata da diverse tragedie simili

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 1 agosto 2024) “Nel mioormai non c’è più vita”. Due giorni si esprimeva così, disperato, il padre del bimbo di appena 4chemattina eranellain un centro acquatico di Cermenate, nel comasco, senza più riemergere. Purtroppo, nella tarda serata di ieri, il tragico epilogo. Il piccolo Amin è l’ennesima vittima in unada giovani e giovanissime vite spezzate in incidente avvenuti in una. La morte del bimbo di 4è stata simile a quella Fatou, deceduta a 11al Papa Giovdove è stata portata il 17 giugno dopo che era stata soccorsa in unadel parco Aquaneva di Inzago, nel milanese, dove era andata in gita con l’oratorio. E a quella di Arkea, morta a 5nelladi un hotel a Imola, nel bolognese, solo alcuni giorni fa.