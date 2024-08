Dior celebra i Giochi Olimpici 2024 con l’esposizione di abiti iconici

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 agosto 2024) In occasione della cerimonia d’apertura deioffre al pubblico un’occasione unica per ammirare da vicino glicreati per le esibizioni di artisti come Céline Dion, Lady Gaga, Aya Nakamura e Axelle Saint-Cirel. Gli outfit indossati da queste celebrità sono ora in mostra presso lo spazio espositivo Galerie, situato nella storica sede della maison francese su Avenue Montaigne a Parigi.e l’exibition fashion per iUno dei pezzi più spettacolari è il vestito scintillante di Céline Dion, disegnato dalla direttrice artistica di, Maria Grazia Chiuri. Il capo, un abito in seta georgette bianca con frange ricoperte da migliaia di perle d’argento, ha richiesto oltre 1.000 ore di lavoro. Dion ha indossato questo abito per la sua esibizione di ritorno sulla Torre Eiffel, cantando l’iconica “Hymne à l’amour” di Édith Piaf.