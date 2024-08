Destiny 2 | i prossimi contenuti saranno più piccoli per un report

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 1 agosto 2024) Jeff Grubb ha rivelato che Bungie ha deciso di ridurre fortemente il supporto a2, rilasciando in futuro dei“più leggeri” e “più” anziché le classiche espansioni che sono state rilasciate ogni anno fino a questo momento. Come segnalato daBullettin, appena poche ore fa Bungie ha annunciato il licenziamento del 17% del suo personale, pari a 220 dipendenti. E proprio questa ristrutturazione ha portato molti fan a chiedersi quale sarà il futuro del gioco, visto il consistente calo della forza lavoro dello studio americano. Queste perplessità della community sono giunte fino a Jeff Grubb, uno degli insider ritenuto più affidabili, che ha deciso di fare chiarezza in merito al supporto futuro di2 da parte di Bungie.