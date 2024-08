Bobbi Solo Patrimonio | Ecco A Quanto Ammonta!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di giovedì 1 agosto 2024) Scopri la straordinaria vita di Bobby, dall’infanzia appassionata di rock ‘n’ roll al successo a Sanremo, tra amori, famiglia e battaglie legali, ma anche ail suo! Bobby: L’Icona Italiana del Rock ‘n’ Roll Roberto Satti, conosciuto da tutti come Bobby, nasce a Roma il 18 marzo 1945, sotto il segno dei Pesci. Cresciuto in una famiglia originaria del nord-est italiano, Bobby mostra fin da giovanissimo un’incredibile passione per il rock ‘n’ roll, ispirato soprattutto da Elvis Presley. Questa passione lo spinge a imparare a suonare la chitarra e a scrivere le sue prime canzoni, finché nel 1963 viene scoperto dalla casa discografica Ricordi, dando inizio a una carriera che lo consacrerà come una delle più grandi icone della musica italiana.