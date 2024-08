Angela Carini si ritira nel discusso match con l’algerina Khelif | Mi ha fatto malissimo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 agosto 2024) È durato pochissimi istanti, il tantodegli ottavi del torneo olimpico di boxe categoria 66 kg dei pesi welter. Da un lato l’azzurra, dall’altroImane Khalif, finita nel mirino in questi giorni perché accusata (anche da Matteo Salvini) di essere un atleta transessuale in gara in una competizione femminile. L’incontro è stato un rapido scambio di colpi tra le due, con l’italiana che appena incassato il primo colpo si è avvicinata all’angolo e ha annunciato la volontà dirsi.Leggi anche: Grande Silvana Stanco: è argento ai Giochi di Parigi nel trap femminile di tiro al voloLeggi anche: Vladimir Luxuria risponde agli insulti per la foto in bikini: “Fatevi una vita” Il video delNon è chiaro il motivo della decisione, visto chenon ha ancora voluto commentare questa scelta.