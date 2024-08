Angela Carini – Imane Khelif oggi in tv boxe femminile Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Alle 12:20 di, giovedì 1° agosto, la pugile azzurrasfiderà l’algerinain occasione degli ottavi di finale della categoria 66 kg donne del torneo dialledi. Un match che arriva dopo una giornata di polemiche che ha coinvolto anche il mondo della politica per via dell’esclusione didai Mondiali 2023, dopo che i suoi livelli di testosterone furono giudicati eccessivi rispetto ai criteri di ammissibilità IBA.(che rispetta i criteri per l’accesso alle categorie femminili del CIO) partecipò anche ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, ma in quel caso non riuscì ad andare oltre i quarti di finale.