Allerta meteo per domani 2 agosto Temporali fortissimi in arrivo | dove

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’della prima perturbazione del mese diè previsto per venerdì 2e interesserà principalmente le regioni settentrionali dell’Italia, portando una fase di intensa attività temporalesca. L’accumulo di aria calda e umida degli ultimi giorni aumenta la probabilità di fenomeni violenti come nubifragi, grandine e forti raffiche di vento. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizionirologiche avverse per, con un’gialla pere rischio idrogeologico in specifiche regioni del Nord Italia. Le aree interessate dall’gialla includono: Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto.