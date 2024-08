Abusivismo quattro denunce a Ischia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNuovi sequestri peredilizio sull’isola d’ad opera dei carabinieri, impegnati in controlli quotidiani per reprimere la diffusione del fenomeno. Stavolta i provvedimenti riguardano i comuni di Forio e a Barano dove i militari delle stazioni locali, con la collaborazione del personale degli uffici tecnici comunali, hanno denunciato 4 persone. A Forio è stato denunciato il committente dei lavori e l’usufruttuario di un terreno a via Casale dove erano state realizzate delle opere edili abusive ed ampliamenti non autorizzati a fabbricati già esistenti.