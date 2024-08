A che ora è oggi il match di Carini? 66 kg pugilato femminile Olimpiadi Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) A che ora è il match di Angela Carini, valido per le eliminatorie del pugilato, categoria 66 kg, alle Olimpiadi di Parigi 2024? Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi nulla. Della sfida si è parlato molto in questi giorni poiché l'azzurra affronterà l'algerina Khelif, esclusa dagli ultimi Mondiali per i livelli di testosterone, ma ammessa ai Giochi. Carini ha però provato a lasciare tutto ciò da parte e a concentrarsi esclusivamente sul match, che vuole vincere per proseguire il proprio cammino e sognare una medaglia. Il match di Angela Carini è in programma, giovedì 1° agosto, alle ore 12:20.