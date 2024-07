Vi racconto il giallo di Meloni che scontenta tutti Scrive Sisci

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La visita della premier italiana Giorgiain questo frangente storico era estremamente difficile e quindi già partiva male. Forse anche per questo è riuscita a complicare ulteriormente una situazione globale molto delicata. In breve, la firma alla Via della Seta del 2018 aveva incastrato l’Italia. La metteva in posizione dire gli alleati e la Cina. Gli alleati erano scontenti perché era stato firmato un accordo politico che non volevano, e i cinesi perché l’Italia non avrebbe mantenuto le promesse fatte. Oggi l’Italia è uscita dalla Via della Seta ma ha siglato nuovi accordi che ugualmente mettono l’Italia in posizione dire alleati e Cina. C’è l’accordo sull’auto elettrica, che va contro le restrizioni del settore chieste dalla Ue. C’è l’accordo sull’Intelligenza Artificiale, territorio tecnologico di punta.