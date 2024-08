Tutti insieme appassionatamente Maria De Filippi in barca prima di tornare in tv con chi è in vacanza

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024)De, siamo in estate piena ma c’è già grande attesa per i suoi programmi, che ripartiranno da Uomini e Donne. Il dating show, stando ai rumor, nellapuntata vedrà l’arrivo in studio delle coppie di Temptation Island. Le registrazioni si terranno a partire dal 28 e 29 agosto, mentre la messa in onda è prevista per lunedì 9 settembre 2024. La nuova edizione di Temptation Island? Dopo il grande successo di pubblico dell’edizione estiva, il docu-reality si appresta aanche in autunno. Le coppie, di cui non si conosce ancora l’identità, affronteranno il proprio viaggio nei sentimenti da martedì 10 settembre 2024, sempre inserata su Canale 5. Poi Amici 24: da quanto si è appreso, il talent comincerà la sua corsa a partire da domenica 15 settembre 2024. Leggi anche: “Pronto a lasciare”.