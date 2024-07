Svelato il Cast del Grande Fratello 2024 | concorrenti pronti a far parlare di sé

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Scritto daildela fardi sé, Ilsta per tornare e, a quanto pare, lo farà con unche promette scintille. Le ultime indiscrezioni suidella nuova edizione lasciano presagire un mix esplosivo di personaggi noti alpubblico,a varcare la porta rossa più famosa d’Italia.: unstellare pronto a fardi sé Dalla tentazione alla Casa più spiata d’Italia. Tra i primi nomi confermati troviamo quelli di Alessia Pascarella e Lino Giuliano, coppia protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, insieme alla tentatrice Maika Randazzo. Anche Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia, sembra destinata a entrare nella Casa. Un tuffo nel passato con Non è la Rai.