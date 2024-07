Rimonta olimpica di Musetti | liquida Fritz in due set e raggiunge i quarti di finale Eliminati Errani e Vavassori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Meno di un’ora e mezza per chiudere la pratica Taylor. Eppure gli ottavi didi Lorenzoerano cominciati nel peggiore dei modi. Il break dell’americano hanno complicato la partenza del tennista italiano: dopo essere stato sotto 3-0 nel primo set, parte lavincente. Finisce 6-4 7-5 per il numero 16 al mondo. Dunque, 28 anni dopo Renzo Furlan, la nazionale italiana ha nuovamente un tennista aididei Giochi Olimpici. Stesso risultato ottenuto anche da Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas che ora si affronteranno per un posto che vale la semi