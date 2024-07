Premi architetto italiano e giovane talento | candidature aperte fino al 9 settembre

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Grazie ad un aggiornamento del cronoprogramma – a seguito delle numerose richieste di ampliamento dei termini per le iscrizioni, in considerazione della imminente pausa estiva – sarà possibile candidarsi ai/a/a’ e ‘dell’Architettura italiana’ 2024alle ore 12 del prossimo 9. Una occasione in più, quindi, per partecipare ad una edizione, quella del 2024, centrata sull’impegno di quei professionisti che con i loro progetti hanno generato processi trasformativi virtuosi, rendendo con i loro interventi lo spazio più vivibile e, quindi, capace di rispondere positivamente alle necessità di cittadini e di comunità.