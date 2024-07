Olimpiadi fuori l’Italia della sciabola Stano in finale di tiro a volo nella fossa olimpica Musetti avanza

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La scherma italiana delude ancora alledi Parigi. Oggi era il turnosquadra maschile di. È stata eliminata ai quarti contro l’Ungheria: l’incontro finito 45-38. Nell’ultimo assalto Szilagyi-Curatoli 5-4. Niente da fare quindi. C’è da dire che i favori del pronostico erano tutti per i magiari guidati dall’eterno Aron Szilagyi. Va meglio per quanto riguarda ilal bersaglio con la carabina.infatti Silvana Maria Stanco conquista lacon 122 punti, uno in menoleader, la spagnola Mar Molne Magrina. Sogno sfumato invece per Jessica Rossi, out dalle migliori otto per un solo errore (120 punti). Laè in programma alle ore 15.30. Si sorride anche nel tennis.ha battuto Fritz in due set 6-4, 7-5 eai quarti diconquista l’argento nel canottaggio.