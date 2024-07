Lotto bastano tre numeri per la vincita da 30mila euro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 31 luglio 2024)solamente treper lada oltre 30 mila. Ecco i dettagli di una schedina che rimane nella storia. Il gioco delnon si ferma mai e continua ad andare avanti al ritmo delle 4 estrazioni settimanali, come succede ormai da più di un anno a questa parte. E così come continua il gioco continuano le vincite incredibili che siamo qui, ancora, a raccontarvi.(AnsaFoto) – Ilveggente.itIn questo mese di luglio è successo di tutto e anche in questo ultimo giorno viene fuori unaincredibile. Certo, non è come quella di oltre un milioni diche vi abbiamo raccontato una settimana fa centrata in Toscana. Però parliamo anche in questo caso di tantissimi soldi che son solamente 8investiti vengono moltiplicati per tantissime volte. Andiamo quindi a scoprire i dettagli di questa meravigliosariportando la notizie di Agimeg.it.