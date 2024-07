L’annuncio Odenthal neroverde È lui il secondo colpo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024)volto nuovo per il Sassuolo di Fabio Grosso. La societàha ufficializzato in serata l’acquisto di Cas(foto), difensore olandese classe 2000 in arrivo dal Como, dove nelle ultime due stagioni ha giocato 60 partite segnando due gol. Magari il difensore sarà in campo già oggi, quando va in scena la quarta amichevole stagionale per il Sassuolo, che oggi alle 18,30, al Ricci, affronta il Padova. Un test utile all’allenatoreFabio Grosso per testare soprattutto dal punto di vista fisico i suoi in condizioni che, vista la canicola, si annunciano estreme.