La confessione choc di Alessandro Melli | Così provammo a truccare Perugia-Juventus

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 31 luglio 2024)del 14 maggio 2000 è una partita che i tifosi juventini ricordano come un incubo. Nello stadio del Curi, ribattezzato in quell’occasione la “piscina” del Curi per le pozzanghere che si formarono sul campo dopo il violentissimo temporale che si abbatté sulla città, laperse la partita e anche lo scudetto. A distanza di 24 anni, che oggi ha 54 anni e che quella partita la giocò, ha fatto delle rivelazioni scottanti al podcast “Non è più domenica”., la partita scudetto Per dare un po’ di contesto facciamo un salto a 24 anni fa per capire a che punto era la situazione per la lotta scudetto. Laera prima con soli due punti di vantaggio sulla Lazio, quindi vincendo si sarebbe messa lo scudetto in tasca. In caso di arrivo a pari punti ci sarebbe stato lo spareggio.