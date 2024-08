Kristy come finisce l’horror del 2014? Trama e spiegazione del finale

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di mercoledì 31 luglio 2024)è un film horror deldiretto da Oliver Blackburn, che unisce elementi di suspense e dramma in un racconto inquietante e adrenalinico. Questo articolo esplorerà ladel film, il suoe fornirà unadel messaggio sottostante.diLa storia si concentra su Justine, una studentessa universitaria che decide di rimanere nel campus durante le vacanze del Ringraziamento. Con il fidanzato Aaron partito per trascorrere le festività con la sua famiglia e la sua amica Nicole che parte all’ultimo momento, Justine si ritrova completamente sola in un campus deserto. Dopo aver passato la giornata a studiare, decide di uscire per fare la spesa in un supermercato. Qui, ha un incontro inquietante con Violet, una misteriosa ragazza incappucciata che si comporta in modo aggressivo e minaccioso.