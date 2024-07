Incendio a Valeggio sul Mincio | in fiamme la cantina di un condominio Sei persone intossicate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Verona, 31 luglio 2024 – Seisono rimastea seguito di undivampato questa notte nelladi unsul, nel Veronese. A intervenire per lo spegnimento sono stati 4 mezzi e 14 uomini dei vigili del fuoco di Verona, Villafranca e Bardolino. Dueche erano bloccate sul balcone del secondo piano dell’edificio sono state soccorse e tratte in salvo dall’autoscala dei pompieri. Il rogo ha coinvolto mobili e suppellettili stoccate nel vano della. I vigili sono riusciti a non far estendere leagli altri piani. L’intervento si è concluso verso le 5 e 30 della mattina, con la bonifica e la messa in sicurezza delche è stato dichiarato parzialmente inagibile.