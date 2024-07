Fratellini abbandonati dalla mamma in un casale | morsi dai topi uno rimasto cieco Processo al via

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Una vicenda allucinante che vede protagonisti una, anche se si fa fatica a chiamarla così, e duedi 6 e 8 anni. I due bambini sono stati ritrovati in condizioni brutali da due agenti della polizia giudiziaria in borghese. Vivevano in unin provincia di Latina e sul loro corpo sono state trovate bruciature di sigarette e acqua bollente,die altre ferite. I due piccoli sono stati ritrovati denutriti, inoltre sembra siano stati presi a bastonate, picchiati e costretti a restare senza bere. L’episodio, a dir poco scioccante, risale al maggio del 2023 e ora è iniziato ilalla donna. I due, come riportato dal Messaggero, camminavano da soli in strada e a stento riuscivano a tenersi in piedi.