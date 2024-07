Ferisce il fratello con una lama Choc in casa all’ora di pranzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Empoli (Firenze), 31 luglio 2024 – Attimi di paura e tensione alle stelle in via Ponzanodi. Tutto si è consumato all’interno di un’abitazione lunedì scorso, ma l’arrivo di polizia, carabinieri e ambulanza ha messo in allerta tutto il quartiere. Alcuni residenti, nonostante il caldo torrido, sono scesi in strada per capire cosa stesse accadendo. A quanto appreso, un uomo di 52 anni con disturbi psichici ha aggredito con un taglierino ilferendolo ad un braccio. L’aggressione è avvenuta intorno alle 12.30. Non è chiaro cosa abbia scatenato l’azione violenta e rabbiosa del 52enne. Pare che l’uomo non volesse prendere i farmaci prescritti per la sua patologia e che ilinsistesse affinché li assumesse. Da qui si è innescata una accesa discussione che è poi degenerata con l’aggressione.