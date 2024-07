Elisabetta Gregoraci tra due fuochi | paure per Briatore e freno con Giulio

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 31 luglio 2024), dopo essere stata tagliata fuori da Battiti Live ed essere passata alla guida di un nuovo programma Rai che partirà tra un po', si sta dedicando molto alla sua vita privata. La conduttrice e showgirl ha rilasciato un'intervista sul magazine Chi in cui ha parlato della sua vita privata e di quello che sta vivendo in questo periodo. A tal riguardo, la donna ha ammesso di avere il cuore diviso a metà. Da un lato, infatti, continua ad esserci il legame con Flavio, che resterà per sempre un pilastro importante della sua vita, in quanto condivide con lui anche loro figlio, Nathan Falco, mentre dall'altro lato c'è il suo compagnoFratini. Nel corso dell'intervista, la donna ha rivelato alcuni retroscena sul suo rapporto cone su quello con Frattini.