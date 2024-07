Cristina Parodi svela un paradiso terrestre | le foto dalla Norvegia ti lasceranno a bocca aperta!

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 31 luglio 2024)un: leti! Avete mai immaginato di vederelontana dal trambusto televisivo e immersa nella tranquillità di panorami mozzafiato? Ecco come la giornalista e conduttrice ha sorpreso tutti!sembra aver lasciato da parte il clamore dello spettacolo, ma ciò non le ha impedito di rimanere sotto i riflettori dei social. La sua classe innata e l'occhio per la moda la rendono una star di Instagram, dove condivide con i fan momenti della sua vita tra la natura. A 59 anni, sfoggia una forma che farebbe invidia a molti e una vitalità che la fa brillare. La natura e: un connubio perfettoha recentemente condiviso ledi una sua gita a Reinebringen, uno dei percorsi più affascinanti delle isole Lofoten in