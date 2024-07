Cos’è il pesce scorpione e cosa fare se lo avvistiamo?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il suo nome non è dei più rassicuranti,. Lo Pterois miles è una specie ittica originaria del Mar Rosso che da qualche tempo sta colonizzando anche i mari italiani, in particolare in Sicilia, Calabria e Puglia. E sta lentamente risalendo anche verso nord. Si tratta di unmolto pericoloso che al pari del granchio blu minaccia sia la biodiversità marina che la sicurezza umana. Noto anche coi nomi difuoco diavolo eleone, ha un aspetto molto vistoso, caratterizzato da pinne dotate di spine velenose che secernono ciguatossina. Ha colori brillanti, che vanno dal rosso al marrone chiaro o grigio. Lungo circa 35 centimetri, ha capo e occhi sporgenti, questi ultimi dotati di un piccolo corno. Il veleno contenuto nelresta attivo anche dopo la morte dell’esemplare, quindi va trattato con grande attenzione anche se si trovasse spiaggiato, privo di vita.