Venezuela | Foti FdI ' chiarezza sul voto Parlamento assuma posizione netta'

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 lug (Adnkronos) - "E' dovere delassumere unamolto. Non vogliamo sovvertire il risultato elettorale ma abbiamo dubbi e vorremmo avere la certezza che quel risultato non e' il frutto di brogli e di verbali alterati ma il frutto della reale espressione popolare". Lo ha detto il capogruppo di FdI alla Camera Tommasopresentando una risoluzione sulle conseguenze deline chiedendo una informativa del ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Speriamo che questa risoluzione sia approvata all'unanimità e che ci siano le condizioni d'aula per avere anche la presenza del ministro Tajani", ha detto il capogruppo di FdI in commissione Esteri Giangiacomo Calovini.