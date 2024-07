Un angolo di paradiso a un’ora e mezza da Roma | il posto ideale per trascorrere una giornata di relax

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 30 luglio 2024) All’interno del Parco Naturale Regionale di Monti Simbruini, in provincia di Frosinone, si nascondono le Cascate di Trevi, undella regione totalmente incontaminato. LEGGI ANCHE: — Il borgo medioevale con la cascata al centro del paese, ecco dove si trova Le splendide cascate di Trevi, immerse nel bosco – Foto: ShutterstockLe cascate sorgono nella località di Comuacque, qui sono ancora visibili i resti di una villana e dell’antico acquedotto regalando allo spettatore un paesaggio davvero unico nel suo genere. Come raggiungere le cascate di Trevi Attraverso un breve sentiero immerso nella natura del bosco, si raggiungono le cascate, dove confluiscono le acque del fiume Aniene e dove è possibile sostare in. Gli itinerari per raggiungerle possono essere più di uno e ognuno offre un’esplorazione della zona diversa.