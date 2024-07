Strage Liverpool morta una terza bambina | altre nove ricoverate Giallo sul movente del 17enne

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 luglio 2024 – Aveva solo 9 anni e una vita davanti. Ballava al ritmo delle canzoni di Taylor Swift quando il terrore ha fatto irruzione nella sua giovanissima vita, portandosela via dopo ore di sofferenza e un breve ricovero in condizioni disperate. Èun’altra delle bambine ferite nell’assalto di ieri mattina al centro estivo l'Hart Space, a Southport, città ai margini dell'area metropolitana di. Sale così a tre il bilancio dellacompiuta da un, fermato dalla polizia poco dopo l’assalto mentre cercava di allontanarsi. Ledue vittime avevano 6 e 7 anni.otto bambine restanoin ospedale, due di loro sono in condizioni molto gravi. Ricoverati anche due adulti che hanno cercato di difendere le piccole dalla furia dell’assalitore e sono rimasti feriti.