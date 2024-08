Sondaggi elettorali Swg in ripresa il Movimento 5 Stelle

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di martedì 30 luglio 2024) Gli italiani non sono soddisfatti dalla riconferma di Von der Leyen La caduta subita alle elezioni europee è stata superiore alle attese ed è stata provocata soprattutto dalla forte astensione più che dalla disaffezione degli elettori. È forse per questo che oggi che iSwg prevedono un’affluenza un po’ maggiore a nuove ipotetiche elezioni ilappaia in risalita. Nell’ultima settimana il M5S è cresciuto di tre decimali andando all’11,4%, molto più di quanto ottenuto nel voto di giugno, anche se allo stesso tempo molto meno di quanto era solito raggiungere gli ultimi dieci anni. Al contrario, il centrodestra risulta in discesa. Fratelli d’Italia perde lo 0,2% e va al 29,8%, comunque un dato molto oltre sopra la propria media, mentre la Lega scende dall’8,5% all’8,3%, la stessa percentuale di Forza Italia che rimane ferma.