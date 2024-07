Ritrovato il bimbo scomparso a Locorotondo sta bene

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 30 luglio 2024) AGI - E' stato, sano e salvo, Domenico, ildi due anni che era, in provincia di Bari. Il piccolo, come ha raccontato il sindaco Antonio Bufano, presentava solo qualche escoriazione al volto ed è stato portato in ospedale per accertamenti. L'abbraccio e le lacrime di mamma e papa' sono stati tutti per il piccolo,illeso in una strada in direzione Laureto, nei pressi di una serigrafia, a qualche chilometro dalla sua abitazione, da dove si era allontanato, in contrada Serralta. Le ricerche del bambino, 2 anni, sono durate dalle 11 di questa mattina, quando la mamma si era accorta che il piccolo, che giocava all'esterno dell'abitazione di famiglia, non c'era piu'. Le forze dell'ordine hanno setacciato la zona e si sono levati in volo droni e gli elicotteri della Marina Militare.