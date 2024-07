Ristopro il quintetto c’è Ecco l’esperienza di Raucci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024)completato per laJanus Fabriano con l’arrivo di Davideper la prossima stagione che dovrebbe iniziare con la presentazione della squadra il 19 agosto.occuperà il penultimo posto dei dieci atleti ma sarà sicuramente un punto forte neltitolare di coach Niccolai. Il classe 1990 è un’Ala Grande di 198 cm per 106 kg, nasce a Napoli, ma si forma tra Biella e Cus Torino. Le ottime prestazioni in Piemonte - si legge nel comunicato ufficiale - gli valgono la chiamata della Fortitudo Bologna. Nella "capitale del basket" si toglie molte soddisfazioni, conquista la Serie B, la Supercoppa sfiorando la promozione nel massimo campionato nazionale l’annata successiva. La Serie A1 arriva nel 2017/18, con la casacca di Cantù, doveaccumula 12 presenze e 4 punti totali.