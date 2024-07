Positano rubano attrezzatura fotografica e pc a un turista | arrestati

Leggi tutta la notizia su zon

Nella serata del 27 luglio u.s., a, i Carabinieri della locale Stazione congiuntamente a quelli della Stazione di Amalfi e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia hanno proceduto all'arresto di due stranieri per il reato di furto aggravato. Secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, i predetti, avrebbero consumato tre furti, due a danni di veicoli in servizio taxi ed uno nei confronti di unlondinese, asportando a quest'ultimoed un computer portatile per un valore di circa 10.000,00 euro. All'esito della perquisizione, la refurtiva recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari.