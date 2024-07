PIÙ BELLO NON SI PUÒ! Santuccio Navarria Rizzi e Fiamingo piegano la Francia al supplementare e sono campionesse olimpiche!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) Alberta, Rossella, Giuliae Mara. Memorizzate bene il nome di queste quattro ragazze perchè da ogginella storia dello sport italiano. L’Italia ha vinto la medaglia d’oro nella prova a squadra di spada femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024 (il primo in questa edizione) e lo ha fatto contro la, in casa delle nostre avversarie e alla stoccata nel minuto, quella che per tutti i Giochi è costata la sconfitta ai colori azzurri. Una vittoria di un quartetto fantastico, cresciuto anno dopo anno, che ha saputo arrivare al numero uno del ranking mondiale e presentarsi a queste Olimpiadi con il titolo europeo conquistato qualche settimana fa. L’Italia non aveva mai vinto l’oro nella spada femminile ed orahanno semplicemente riscritto la storia della nostra scherma e del nostro sport.