Pensioni anticipate 2025 Quota 41 ok penalizzazione fino a 67 anni poi assegno pieno?

(Di martedì 30 luglio 2024) In questi giorni stanno emergendo tante proposte in vista della prossima legge di bilancio, il Signor Antonello ha rilanciato una sorta di proposta Tridico, e la sua idea é stata particolarmente apprezzata dai nostri lettori che hanno così creato un bel dibattito, quest’oggi intendiamo pubblicare la proposta della Signora Francesca che oltre ad indicare quelli che per lei potrebbero essere i punti per una prossima riforma, introduce una nuova idea, sicuramente interessante: La41 con penalizzazioni, ma soloal raggiungimento dei 67. Un modo anche questo che sembra ricordare la pensione in due trances di Tridico, e che risulta senza dubbio molto meno penalizzante dei41 concontributivo verso cui parrebbe propendere la Lega.