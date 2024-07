Parigi 2024 Kerber | Il ritiro è la decisione giusta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Angeliqueha superato in due set Leylah Fernandez alle Olimpiadi di, raggiungendo così i quarti di finale del tabellone femminile. Post partita la classe ’88 tedesca ha dichiarato: “Le condizioni meteorologiche sono state un po’ più difficili oggi. Fa incredibilmente caldo in campo, ma alla fine ho cercato di concentrarmi su me stessa, ho provato a giocare in modo aggressivo, aspettando l’occasione per vincere la partita. Alla fine è bastato. E ovviamente sono orgogliosa di aver giocato in questo modo in queste condizioni atmosferiche“.ha poi aggiunto: “Anche oggi ho risposto bene. Penso che siamo entrambi più giocatori di risposta e abbiamo provato a spezzare il giocatore da quella parte dopo i nostri giochi di servizio, che poi abbiamo perso. E, naturalmente, alla fine questo mi ha ripagato di più.