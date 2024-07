On il brand svizzero che a Parigi 2024 vuole entrare nell' Olimpo dello sportswear

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 30 luglio 2024) On va di corsa e alle Olimpiadifare business. L’azienda svizzera di abbigliamento sportivo ha attirato su di sé l’attenzione per il fatto che ai Giochi diintende conquistare spazi nei più alti segmenti del mercato delle scarpe da corsa a livello internazionale puntando sull’affiliazione tra il suo marchio e nomi di puntasport. Ee settimane in cui si parla della crisi, finanziaria prima ancora che operativa, di Nike il gioco delle parti può, per usare metafore calzanti, far pensare che al passo falso di un gigante consolidato possa corrispondere lo scatto di un agile nuovo entrante. Segui su affaritaliani.it