Occhio allo Skimming la nuova truffa per clonare le carte di credito Ecco che cos’è e come funziona

(Di martedì 30 luglio 2024) Vacanze in Italia, vacanze all’estero. Ovunque, ma quando si viaggia c’è un filo che lega tutti i viaggiatori del mondo: la paura di essereti. Soprattutto se si viaggia oltre i confini italiani, lì dove la lingua può essere uno scoglio insormontabile e il cambio valuta una preoccupazione. E ad alimentare ulteriormente questo terrore c’è il nuovo fenomeno dello, ovvero la pratica diledi. In questi casi, le informazioni rubate potrebbero essere utilizzate per commettere una frode o crearecontraffatte. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Con il terminesi intende la manomissione dei distributori automatici attraverso dei congegni che sono in grado di copiare i dati contenuti nella banda magnetica delledi debito e di. E, quindi, prelevare senza problemi direttamente dal conto della sfortunata vittima.