Nido Arcobaleno | Lavori terminati per l’anno educativo

(Di martedì 30 luglio 2024) A partire dal 9 settembre prossimo, praticamente in coincidenza con l’inizio del nuovo anno, l’asilo" di via Luigi Sturzo sarà nuovamente pronto ad accogliere bambini e bambine, oltre al personale. Lo ha annunciato l’amministrazione comunale, anticipando che il cantiere da oltre un milione di euro del quale è attualmente oggetto la struttura dovrebbe chiudersi in via definitiva entro la fine del prossimo mese. "Si tratta di uno degli interventi più importanti, fra quelli finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – ha confermato l’assessore aipubblici, Benedetta Bagni - intervenire sull’asiloci permette di restituire una struttura di qualità dal punto di vista strutturale, dell’accessibilità, dell’efficientamento energetico.