La terapia dell’arte in corsia

(Di martedì 30 luglio 2024) Opere d’arte inper alleggerire l’ansia del ricovero e contributi per finanziare i nuovi progetti. Dietro a tutto questo l’Associazione Don Giulio Farina, da decenni un concreto punto di riferimento per i malati oncologici in cura all’ospedale San Gerardo. Per promuovere percorsi di umanizzazione delle cure l’associazione di volontariato ha fatto da tramite tra alcuni artisti e la struttura complessa di Oncologia diretta dal professor Diego Cortinovis. Il contatto ha portato alla donazione di 19 opere fra sculture, quadri e pannelli, realizzati con varie tecniche, dall’acrilico all’olio al kintsugi, la tecnica giapponese usata per riparare le ceramiche riunendo i frammenti e dandogli un aspetto nuovo, attraverso le cicatrici, impreziosite dall’oro. Cinque i donatori: Sauro Marchesini, Maria Cristina Azzarello, Monica Fossati, Michela Casiraghi e Patrizia Lovati.