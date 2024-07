Io affetto da Sensibilità Chimica Multipla ero rinchiuso tra le mura di casa Poi mi ha salvato la Valle Grana

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Mi chiamo Luca Tresoldi e sonoda una malattia poco conosciuta chiamata(MCS). In tutta Italia nel 2019 è stata stimata la presenza di circa un milione di persone affette da questa malattia. La malattia si manifesta per diverse ragioni ed è caratterizzata da vari stadi. Attualmente non esiste una cura, ma solo terapie. Le persone affette non possono esporre il loro organismo a diverse sostanze, poiché l’organismo non riesce a metabolizzarle correttamente, causando un bioaccumulo che si diffonde in tutto il corpo, colpendo vari organi compreso il cervello. A inizio 2018 la mia situazione è peggiorata drasticamente, costringendomi ad isolarmi completamente in una stanza controllata. Dall’estate del 2022, insieme alla mia famiglia, ci siamo trasferiti in un bosco isolato a circa mille metri di altitudine.