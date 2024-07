Incredibile Ares Safety La squadra di softball è sotto 7-1 ma poi vince

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Una vittoria in rimonta (8-7) e una sconfitta (2-9) è il bilancio per l’Macerata nel doppio match contro Pianoro nella sesta giornata di ritorno del massimo campionato di. "Stavamo perdendo 7-1 al quinto inning – ricorda il presidente Carlo Migliorelli – quando le ragazze sono riuscite a fare un’impresa straordinaria". Un plauso allaper la vittoria. "In battuta – aggiunge – abbiamo fatto bene, poi vorrei citare la lanciatrice Michela Serrani (foto) che entrata in campo sul 7-1 per le bolognesi ha preso in mano le redini del match non concedendo nulla alle avversarie". Mancano ancora sei partite alla fine del campionato e le maceratesi sono pronte a giocarsi le chance per centrare un posto nei playoff. "Siamo quinti in classifica e sabato andremo a Caronno con cui siamo a pari merito, mentre Bologna dovrà vedersela con formazioni d’alta classifica".