In Italia sugli investimenti decidono gli uomini | comandano nel 78% delle famiglie

(Di martedì 30 luglio 2024) Un nuovo rapportone ha rivelato una situazione molto squilibrata per quanto riguarda il gender gap nel controllorisorse economiche del nostro Paese. All’interno dei nucleini, gliinfatti prenderebbero le decisioni relative alle finanze della famiglia nel 78% dei casi. Uno squilibrio che relega le donne al 22%decisioni, un dato però parzialmente ingannevole per la quantità sempre crescente di nuclei composti da una sola persona. Il dato mostra in maniera molto evidente uno dei problemi più pressanti dell’economiana: la differenza di ricchezza, di potere e di retribuzione trae donne, l cosiddetto gender gap. Nelle classifiche internazionali, il nostro Paese si piazza in posizioni molto basse per questa metrica e le politiche degli ultimi anni hanno solo parzialmente tamponato la situazione.