Ghosts | Jay vedrà finalmente i fantasmi nella stagione 4

(Di martedì 30 luglio 2024): Jay4 È l’unica, scottante domanda che ha perseguitato i fan didella CBS fin dall’inizio. Dopo anni di cecità nei confronti delle loro azioni, Jay Arondekar, marito di Sam, sarà mai in grado di vedere i “” di Woodstone Mansion allo stesso modo di sua moglie? Durante il panel del Comic-Con di San Diego, i membri del cast dihanno confermato qualcosa di sconvolgente a Collider:prossima4, Jayufficialmente iper la prima volta. “È divertente sapere che sarò in grado di interagire e lavorare con alcuni degli altri attori della serie. con alcune delle altre persone del cast”, ha dichiarato l’attore Utkarsh Ambudkar, che interpreta Jay fin dall’episodio pilota della serie. “Lavoriamo insieme, ma non in scene insieme, se questo ha senso. Sono davvero entusiasta”.