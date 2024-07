Caramel la dolce scommessa di tre amici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Quella della gelateriadi Sassuolo, che quest’anno ha compiuto tredici anni, è una storia che affonda le sue radici tra i banchi delle scuole elementari di Chiozza, una piccola frazione di Scandiano. I tre soci, Giulia Gualandri, Matteo Bardelli e Matteo Riva,fin dall’infanzia e compagni di classe, hanno intrapreso percorsi di vita molto diversi, ma hanno deciso di unire le loro forze per realizzare il sogno comune di aprire una gelateria artigianale, che oggi conta su un bel team composto da tante ragazze universitarie e anche su Nicola Gualandri, fratello di Giulia, collaboratore. "Ognuno di noi – racconta Giulia Gualandri – viene da un settore diverso. Io, ad esempio, ho lavorato per anni nel mondo della moda, mentre Matteo Bardelli è laureato in Economia e Matteo Riva in Architettura.