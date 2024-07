Calendario nuoto oggi orari Olimpiadi 2024 | programma martedì 30 luglio tv italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024)30, andrà in scena la quarta giornata delalledi Parigi. La “Paris La Defense Arena” sarà teatro delle sfide in vasca e in questo day-4 l’Italia vorrà dar seguito a quanto già ottenuto. Un percorso in cui la selezione guidata dal Direttore Tecnico, Cesare Butini, ha raccolto 2 ori e 1 bronzo. Le emozioni per le vittorie di Nicolò Martinenghi nei 100 rana e di Thomas Ceccon nei 100 dorso sono ancora vive nei cuori degli appassionati, ma si vuol continuare. Al mattino fari puntati su Simona Quadarella, che inizierà il proprio percorso nei 1500 stile libero donne. La romana, reduce da una grande stagione, vuole porre la propria ciliegina sulla torta. Ci proverà anche Alessandro Miressi nei 100 stile libero, anche se la versione del piemontese in staffetta non invita all’ottimismo.